Bertolini: «Anche nel calcio servono donne nei posti di comando»

Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile ha così parlato della candidatura di Sara Gama alla vicepresidenza dell’AIC

Come riportato da CalcioNews24, Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato di Sara Gama e della sua candidatura alla vicepresidenza dell’AIC. Queste le parole della ct a Radio Anch’Io Sport.

«Sara Gama vicepresidente dell’Aic? Fa molto piacere, perché è una ragazza che sta facendo molto per tutto il movimento e per quello che sta dimostrando in campo e fuori. E’ un passo avanti anche contro quei pregiudizi ancora tanto forti nel movimento dove la figura femminile è vista in ruoli che non siano però di comando. C’è bisogno di donne nei posti di comando. Fra tutti i presidenti di Federazione non c’è una donna ma le donne portano dei contributi fondamentali, di cambiamento, e c’è bisogno di cambiamento».