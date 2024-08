Berti a InterNews24: «Scudetto in casa del Milan? Una FIGATA pazzesca. Questa stagione…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore

L’ex calciatore nerazzurro Nicola Berti ha parlato in esclusiva a InterNews24 analizzando lo scudetto vinto in casa contro il Milan e facendo un pronostico per la prossima stagione.

SCUDETTO IN CASA DEL MILAN – «Emozioni bellissime, avevo detto che avrei voluto guidare il pullman scoperto ma non me l’han fatto guidare. Poi in casa del Milan, una figata pazzesca. Una stagione meravigliosa. A parte la partita contro l’Atletico Madrid non c’è da dire niente a questa Inter. È stata una delle migliori squadre in Europa, annata vincente».

RIVALI DELL’INTER – «Io non vedo queste rivali, non lo so… Le rivali ci sono, ma sarà una nuova stagione per tutti e i calendari così sono completamente differenti. La sorpresa? Non so chi può esserlo, l’Atalanta ma ha perso Scamacca. Secondo me o il Napoli di Conte, o il Milan di Fonseca visto che lo scorso anno non sono andate benissimo»

