Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato ai microfoni per tuttomercatoweb.com in merito alla Coppa d’Africa

«I contagi in Africa sono di un certo tipo, non che in Italia si stia meglio. La Coppa d’Africa però è importante, giusto far giocare la competizione. Poi è fondamentale che ci siano le giuste condizioni, come per gli Europei»