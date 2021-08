Bernardo Silva Milan: arrivo in rossonero? Nessun dubbio dall’Inghilterra

Bernardo Silva Milan, il portoghese non è più intoccabile per il Manchester City: la stampa inglese sembra non avere dubbi sul suo futuro

Novità in chiave Bernardo Silva al Milan: nelle scorse settimane avrebbe chiesto la cessione al Manchester City, con il fantasista portoghese che non è più un intoccabile di Guardiola nello scacchiere dei ‘Citizens’.

L’ex Monaco è stato accostato in Italia a Juventus e soprattutto ai rossoneri, con la stampa britannica che smentisce però un possibile sbarco in rossonero del giocatore questa estate. Stando infatti a Goal UK, non ci sarebbero possibilità al momento su un eventuale trasferimento di Bernardo Silva alla corte di Pioli.