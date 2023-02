Bergossi: «Il caso Zaniolo andava gestito diversamente»

Alberto Bergossi, ex calciatore e procuratore, ha analizzato il caso Nicolò Zaniolo scoppiato in casa Roma: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Alberto Bergossi ha parlato così del caso Zaniolo:

«La situazione è stata gestita male sin dall’inizio. In ogni caso il calciatore farà parte della rosa fino a fine giugno e non esiste che possa rimanere fuori per tutto questo tempo. Ora il problema di Zaniolo è con la piazza, ma qualche buona prestazione potrebbe allentare la tensione fimo a fine stagione, dove penso che comunque le strade del giocatore e della Roma si separeranno».