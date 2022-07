Beppe Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato dei rinnovi di Maldini e Massara: le sue dichiarazioni

Intervistato da La Nazione, Beppe Bergomi ha parlato così dei rinnovi di Maldini e Massara:

«Mai, nemmeno per un secondo. Quando ci sono dei cambi di proprietà in società importanti come il Milan e anche quando ti trovi a vendere ti rendi conto che la visibilità piace a tutti».