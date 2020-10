Beppe Bergomi, ex difensore e bandiera dell’Inter ha così parlato riguardo al derby contro il Milan di stasera

Intervenuto su Radio Deejay, Beppe Bergomi, ex difensore e bandiera dell’Inter ha così parlato riguardo al derby contro il Milan di stasera:

«Sarà un duello come tanti che vedremo. Sono due squadre forti. Il Milan ha una squadra non si può più nascondere. Non so se l’Inter non è tanto più forte, magari lo è sul lungo ma non in una partita secca in questo momento. È una partita con un pronostico incerto. Pareggio? Metto un bell’X».