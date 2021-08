Bergomi: «Messias al Milan? Mi piacerebbe vederlo giocare»

Beppe Bergomi ha rilasciato una breve dichiarazione a Sky Sport sul possibile arrivo di Messias al Milan, ecco le sue parole

«A me piace vedere quando le squadre prendono dei giocatori in ascesa. È vero che il giocatore è del Crotone, ma è una scommessa che mi piace. A me intrigava l’anno scorso, quando vedevo giocatore il Crotone vedevo giocare Messias. Il Milan cerca anche un giocatore mancino, che può partire da destra per rientrare sulla trequarti. È una scommessa che proverei a fare».