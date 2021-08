Di Marzio: «Da Messias a Bakayoko, il punto sul mercato del Milan»

Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan ad una sola settimana dalla fine della sessione estiva: tutti i nomi

Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato l’Originale su Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan in questa ultima settimana di mercato:

«Domani mattina ci sarà la firma a Casa Milan di Pellegri. C’è stato oggi anche un incontro con gli agenti di Bakayoko, che il Milan spera di chiudere per domani in prestito con diritto di riscatto. L’obiettivo è farlo arrivare giovedì a Milano e poterlo convocare per la partita di domenica sera con il Cagliari. Il Milan oltre Bakayoko ha in mente di fare almeno un altro giocatore e rimane su Messias, che è un’operazione che continua ad intrigare. Ci sono stati anche dei contatti per Jesus Corona del Porto, ma è più difficile per tanti motivi. Il Milan vorrebbe andare avanti con la trattativa, ma ci sono delle difficoltà nelle operazione. Tutti questi nomi sono indipendenti da Adli, considerato come un investimento per il futuro».