Valentina Bergamaschi ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista dell’inizio di stagione del Milan Femminile. Ecco cosa ha detto

Le parole di Valentina Bergamaschi ai canali ufficiali del club rossonero in vista dell’inizio di stagione del Milan Femminile:

«Dopo 6 anni l’emozione di indossare questa maglia è unica. Confrontarci con squadre di alto livello ci fa migliorare sia a livello di squadra che a livello individuale. L’unione farà la forza quest’anno. Abbiamo imparato a conoscerci a lavorare tatticamente ma anche fuori dal campo. I nuovi innesti si sono integrati molto bene ci hanno dato tanti punti di forza e spero che faremo una grande stagione anche per regalare ai nostri tifosi qualche emozione. Sarà un grande stimolo cominciare contro le campionesse in carica, abbiamo voglia di iniziare bene. Sarebbe una grande emozione alzare qualche trofeo dopo 6 anni, la cosa principale sarà migliore il terzo posto dell’ anno scorso e andare più avanti possibile un Coppa Italia e perché no sperare di vincerla»