Berardi Milan: per l’esterno del Sassuolo sfida ad altri due club di Serie A

Berardi Milan, i rossoneri sfidano altri due club di Serie A: tutti gli scenari sull’esterno cresciuto nel Sassuolo

Non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, infatti, è nel mirino di altri due club di Serie A che potrebbero entrare presto in corsa.

Si tratta del Milan, alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco, e la Roma di Mourinho, che in caso di cessione in estate di Nicolò Zaniolo sarebbe costretta ad intervenire sul mercato per puntellare la rosa in quel ruolo. A riferirlo è Sky Sport.