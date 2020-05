Bennacer: «Voglio vincere tutto con il Milan. Mi mancano i compagni»

Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, ha parlato sugli account rossoneri della sua prima stagione a Milanello

«E’ una situazione un po’ strana. Ho un trainer che viene qui ogni due giorni. Se il club monitora? Ci alleniamo con dei video. Il trainer ci mostra cosa fare, siamo quattro-cinque gruppi che facciamo allenamento in momenti diversi. Cosa ho imparato di nuovo in questo periodo? Ho una piscina e quindi nuoto, in passato non lo facevo. Non ho fatto nulla di nuovo. A volte giochiamo a carte, ad UNO. Bello. Sono molto competitivo, devo vincere anche in questi giochi».

GLI ALLENAMENTI DI GRUPPO – «Mi mancano alcuni giocatori. Sono amico di alcuni di loro: Leao è un mio amico, sto sempre con lui, ma anche Kessie e Calhanoglu. Abbiamo una chat nostra ma anche una con tutta la squadra. Chi scrive di più? Castillejo».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è quel tipo di giocatore ti aiuta sempre e vuole il meglio non puoi sbagliare o fare un errore con lui e per me va bene: vuole la perfezione e devi cercarla se vuoi essere il migliore. Siede accanto a me negli spogliatoi, quindi se non faccio bene in allenamento mi prende in giro, ma va bene perché così devo sempre fare del mio meglio. E’ venuto qui e vuole un certo livello, un alto livello fino a quando non smette, perché è la sua carriera, che è fantastica. E’ la sua personalità e credo sia sempre stato così, nessuno dice niente, è tutto tranquillo».

ORGOGLIO – «Se penso alla storia di questo grande club e metto la maglia, voglio solo combattere e dare tutto me stesso quando sono in campo. Voglio vincere tutto».