Bennacer sui social: «Chiudiamo l’anno in bellezza» – FOTO

Ismael Bennacer ha espresso tutta la sua gioia sui social al termine della vittoria del Milan contro l’Empoli – FOTO

Ismael Bennacer parla così sui social al termine della vittoria contro l’Empoli: «Chiudiamo l’anno in bellezza. Un piacere rivedere l’Empoli, in bocca al lupo per il resto della stagione.», il post del centrocampista algerino.