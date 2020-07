Bennacer, primo goal e vittoria: la celebrazione social è da applausi

Bennacer, primo goal in Serie A, quale migliore occasione per festeggiare via social l’evento costellato da splendida vittoria

Bennacer, primo goal in Serie A e dunque con la maglia del Milan, quale migliore occasione per festeggiare via social l’evento costellato da splendida vittoria.

VITTORIA- “Premier but en Serie A et victoire. Bravo a toute l’equipe”. Primo goal in Serie A e vittoria. Brava tutta la squadra”. Così su Instagram il centrocampista algerino, felice per la crescita individuale e ovviamente per quella di gruppo.