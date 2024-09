Bennacer Milan, Raiola fa CHIAREZZA: la VERITA’ sulla CESSIONE sfumata in Arabia. L’annuncio e le dichiarazioni del procuratore

Enzo Raiola, procuratore di Bennacer, in un’intervista a Tuttosport ha fatto chiarezza sulla cessione sfumata del centrocampista del Milan, ora fermo per infortunio, in Arabia.

RAIOLA SU BENNACER – «Il discorso è semplice. C’è stata una fase di chiacchiericcio con qualche club, ma lui non ha mai messo in discussione la sua voglia di restare al Milan. Ricordo anche che il mercato arabo non è aperto tutti i giorni e non tutti possono andare in Arabia Saudita. I rossoneri pure volevano restasse e si fa fatica a scegliere un’altra squadra in Europa. A Milano si stata bene, il club è importante, non è facile lasciare il Milan».