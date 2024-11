Bennacer Milan, la luce in fondo al tunnel è vicina: ecco quando può tornare a giocare dopo l’infortunio al polpaccio. I tempi

Bennacer dalla prossima settimana inizierà un percorso di riatletizzazione per tornare a disposizione del Milan di Fonseca al più presto.

A riferirlo è stato Manuele Baiocchini a Sky Sport 24 spiegando che il centrocampista, out dall’inizio della stagione a causa di un grave infortunio al polpaccio, potrebbe tornare a giocare entro la fine del 2024 o al massimo dall’inizio del nuovo anno. La luce in fondo al tunnel è sempre più vicina per Bennacer!