Bennacer Milan: il futuro è ancora rossonero, la conferma dell’agente

In questo momento Bennacer è lontano dal Milan per gli impegni in Coppa d’Africa ma il suo futuro è ancora rossonero, la conferma dell’agente

Enzo Raiola, ospite della trasmissione Croquetas su DAZN e ha parlato di Ismael Bennacer, suo assistito al Milan, ora impegnato in Coppa d’Africa:

PAROLE – «Isma sta bene qua al Milan, l’ha confermato più volte. C’è stato questo infortunio in cui ha fatto qualcosa di eccezionale: recuperare da quello che ha avuto lui in pochissimi mesi ha sorpreso anche a me. E’ stato davvero un infortunio difficile e lo avevo vissuto con Bonaventura. Isma su questo aspetto qua ha un focus incredibile. Per come è andata con Tonali e per i cambiamenti del Milan, penso che Isma già la scorsa estate poteva essere un giocatore che poteva interessare a qualche club»