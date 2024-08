Bennacer Milan, CAMBIA il futuro del centrocampista? Di Stefano: «Ecco la VERITÀ sulla possibile cessione». Le dichiarazioni

Il giornalista Di Stefano ha parlato a Sky Sport per fare il punto sul calciomercato Milan e in particolare sulla cessione di Bennacer.

PAROLE – «Possibile che stia tornando il sereno e che si stia allontanando per il momento la sua cessione . C’era l’ipotesi di una sua cessione, anche perché a Parma era stato convocato ma non aveva giocato e non si era nemmeno scaldato. Qualora dovesse uscire un giocatore straniere come l’algerino, i rossoneri potrebbero prenderne un altro come Manu Koné».