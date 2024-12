Bennacer Milan, Fonseca lo esalta: «Sono soddisfatto del suo ritorno, domani…». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico su Bennacer.

CENTROCAMPO BENNACER-REIJNDERS-FOFANA – «So chi giocherà domani. Bennacer non partirà dall’inizio. Quello che posso dire è che sono molto soddisfatto del suo ritorno. E’ molto motivato, sta lavorando bene e sta portando alla squadra tanta energia. Può essere importante per la squadra. Portare questa aggressività in allenamento, sarà molto importante in questa fase della stagione».