Bennacer può davvero lasciare il Milan? Cosa filtra AD OGGI sul futuro del centrocampista algerino, nel mirino della Saudi League

Ormai da qualche settimana la Saudi Pro League continua il suo pressing per Ismael Bennacer, centrocampista di proprietà del Milan non più così certo però di restare ancora in rossonero.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’algerino potrebbe sì lasciare il Diavolo nel caso in cui arrivassero proposte serie al Milan, ma a mancare in questa fase sono proprio le offerte per il suo cartellino.