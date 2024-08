Bennacer Milan, il centrocampista potrebbe SALUTARE anche dopo il 30 agosto: il MOTIVO legato alla chiusura del mercato

Tra i calciatori in uscita dal calciomercato Milan c’è anche Bennacer che è attratto dall’idea araba nonostante non siano ancora arrivate offerte. Bisognerà fare molta attenzione perché questa non sarà l’ultima settimana in cui il rossonero potrebbe lasciare il club.

Il mercato in Arabia chiude il 6 ottobre e quindi alcuni club potrebbe provarci anche se il calciomercato in Europa sarà chiuso.