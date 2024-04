Bennacer leader del Milan: «Son qui da quasi cinque anni, devo per forza fare questa cosa»

Bennacer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Roma di Europa League, ha ripercorso la sua carriera in rossonero

SI SENTE LEADER – «Non è che da quando sono tornato stiamo facendo bene. Lo spirito è lo stesso, c’è stato un periodo delicato con più infortuni ma siamo una squadra quindi quando va bene tutti fanno bene. Io sono da quasi 5 anni al Milan, per forza devo dare qualcosa in più, l’esperienza che ho. So cosa fare e cosa non fare, sto tornando, non sono ancora al 100% ma lavoro ogni giorno per essere al top. Non è mai facile tornare da un infortunio grave ma provo e do tutto sul campo».

