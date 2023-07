Bennacer in Arabia Saudita? Ecco come stanno realmente le cose: tutte le novità sul centrocampista del Milan

Nella giornata di ieri dalla Francia erano uscite alcune indiscrezioni che parlavano di possibili offerte da parte dell’Arabia Saudita per Ismael Bennacer.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha voluto fare chiarezza. Al Milan – si legge – non risultano offerte né per il presente né per il futuro per l’algerino, alle prese ancora con il recupero.