Bennacer, il dispiacere è social così come la voglia di non arrendersi

Bennacer, il dispiacere dopo la sconfitta di La Spezia è social così come la voglia di non arrendersi ovviamente, dopo una sconfitta che si somma ma ancora non spaventa. Il mediano rossonero ha affidato ad Instagram il messaggio del post partita, rivolto a tutti, in particolare ai tifosi in attesa.

NON CI ARRENDEREMO- Match difficile ce soir… On ne baissera pas les bras malgré tout 🔴⚫️ #ForzaMilan. Partita difficile stasera… non ci arrenderemo.