Bennacer a Sky: «Scudetto? Non giochiamo per arrivare secondi o terzi»

Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dei prossimi impegni e obiettivi rossoneri. Queste alcune delle sue parole:

«Ci mancano dieci partite, noi non giochiamo per arrivare secondi o terzi ma per vincerlo questo Scudetto. Diamo oltre il 100% per rendere felici i tifosi del Milan. Stagione maledetta? Da ogni situazione si apprende qualcosa, io anche nei giorni in cui ero infortunato ho ragionato e lavorato con positività per tornare al meglio».