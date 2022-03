Bennacer: «Gol? Vedremo alla fine che peso avrà. Ora abbiamo esperienza». Le parole del centrocampista del Milan

Ismael Bennacer a DAZN dopo Cagliari-Milan.

PESO GOL – «È importante perché abbiamo vinto ma vedremo alla fine. Dobbiamo lavorare, oggi ho fatto gol io, settimana scorsa Kalulu. Proviamo a fare tutti il più possibile per la squadra».

MILAN MATURO – «Abbiamo preso esperienza, sono due anni che siamo insieme. Impariamo, mancano ancora delle partite e pensiamo alla prossima. Ora c’è la sosta, quando torneremo lavoreremo tanto».

TERZO 1-0 – «Sono comunque tre punti. Vorremmo vincere 2 o 3 a zero ma 1-0 è sufficiente. È importante non prendere gol e riusciamo comunque a farne uno per vincere».

NERVOSISMO NEL FINALE – «Ero a metà campo, non lo so».