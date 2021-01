Benevento-Milan, nessuna vittoria rossonera negli unici due precedenti

Il Milan contro il Benevento non ha mai vinto nei due precedenti in cui le squadre si sono affrontate in Serie A

Il Milan nella sua storia ha affrontato il Benevento solo 2 volte. Era la stagione 2017/2018, la prima per la squadra campana in Serie A. In entrambi i precedenti, i rossoneri non sono riusciti a vincere. Sulla panchina del Milan quell’anno c’era Gennaro Gattuso, mentre su quella dei campani, Roberto De Zerbi.

All’andata (03.12.2017) il risultato fu di 2-2 con il Benevento che pareggiò all’ultimo minuto con un gol di testa del portiere Alberto Brignoli. Al ritorno giocato a San Siro (21.04.2018), il Milan perse 0-1 grazie al gol siglato da Pietro Iemmello. Vedremo se al terzo tentativo il Diavolo riuscirà a battere il Benevento per la prima volta nella sua storia.