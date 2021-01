Benevento-Milan, Inzaghi e Lapadula gli ex dal dente avvelenato

Inzaghi e Lapadula domani pomeriggio si troveranno di fronte il Milan, da avversari, loro che in passato hanno giocato con i rossoneri

Domenica nel tardo pomeriggio il Milan di Stefano Pioli riprenderà il suo percorso in Serie A facendo visita al Benevento allenato da Filippo Inzaghi. Il legame che c’è fra il tecnico dei campani e il club rossonero, è pressoché indissolubile, però ora che Inzaghi guida il Benevento, deve guardare ai suoi interessi. Mai ‘Super Pippo’ ha negato di essere rammaricato per come sia finita la sua avventura al Milan da allenatore. Nella stagione 2014/2015 infatti – la sua prima da tecnico di una prima squadra – il Diavolo collezionò 14 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte nelle 40 partite stagionali disputate fra campionato e Coppa Italia. Un andamento pessimo che costrinse la società a cambiare allenatore a fine stagione (arrivò poi Sinisa Mihajlovic).

ALTRO EX

Oltre a mister Inzaghi, anche Gianluca Lapadula è un ex della partita. Il neo attaccante della nazionale peruviana, nella stagione 2016/2017 militò proprio nel Milan dopo il grande exploit dell’anno precedente con il Pescara in Serie B. L’addio ai colori rossoneri dopo una sola stagione non gli è mai andato giù completamente. Inzaghi e Lapadula, due ex milanisti che proveranno a infliggere la prima sconfitta in Serie A della stagione agli uomini allenati da Stefano Pioli.