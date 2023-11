Beltran Milan: nuovo colpo in attacco dalla Fiorentina? Lo scenario

Il Milan si muove alla ricerca di nomi per rinforzare l’attacco. In tal senso contro la Fiorentina l’ occasione per parlare di mercato: piace Beltran

secondo quanto riportato da Calciomercato.it un nome c’è può entrare in orbita rossonera è quello di Beltran. La valutazione dell’attaccante classe 2001 è di circa 15 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza con il club toscano nel 2028, essendo appena arrivato in questa stagione.