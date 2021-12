Belotti Milan: il gallo vuole i rossoneri. La situazione

Belotti Milan: il gallo non rinnova con il Torino e vuole i rossoneri. Vedremo come si evolve la questione. La situazione

Ancora rumors sull’asse Belotti Milan. Il capitano del Torino ormai non rinnoverà il suo contratto con i granata ed è pronto a salutare i suoi a giugno, andando via a parametro zero.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il giocatore vuole fortemente i rossoneri, squadra di cui è tifoso fin da bambino. Da capire se è un profilo che può ancora interessare alla dirigenza milanista.