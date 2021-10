Belotti Milan: il gallo infiamma il calciomercato invernale

Andrea Belotti è pronto a lasciare il Torino. Il gallo, oggetto del desiderio anche del Milan, sarà in vendita a gennaio. Le ultime

Andrea Belotti via a gennaio dal Torino. Questa è la bomba lanciata da Tuttosport nell’edizione odierna. Il ‘gallo’ ha rifiutato una sostanziosa offerta di rinnovo da parte dei granata, perché ha deciso di voler cambiare aria per provare il grande salto.

Sulle tracce del capitano del toro c’è ovviamente anche il Milan, particolarmente interessato alla situazione. Il Torino cercherà di vendere Belotti in questa sessione di mercato, per guadagnare qualcosa dalla sua cessione, per evitare di perderlo totalmente a zero in estate.