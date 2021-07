Mancano poche ore al fischio d’inizio di Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020. Roberto Mancini ha ormai in testa la formazione, anche se un ballottaggio non è stato ancora risolto. Si tratta di quello tra Acerbi e Chiellini, con lo juventino però che dovrebbe avere la meglio. Partirà dal 1′ minuto anche un altro calciatore della Juventus: Federico Chiesa con Berardi che si dovrebbe accomodare in panchina. Per il Belgio restano i dubbi legati alle condizioni di Hazard e De Bruyne, anche se quest’ultimo dovrebbe farcela.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. C.t. Mancini

Probabili formazione Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Carrasco, De Bruyne; Lukaku. C.t. Martinez