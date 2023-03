Behrami: «De Ketelaere? Non è più tempo di esperimenti»

Valon Behrami, ex calciatore, ha analizzato il momento di De Ketelaere dopo la prestazione contro la Fiorentina: le sue parole

Ospite a DAZN, Valon Behrami ha parlato così di Charles De Ketelaere dopo Fiorentina-Milan:

«È una situazione in cui il Milan deve iniziare ad avere continuità, non è più tempo di esperimenti. Ogni volta è un esperimento, è sempre l’ora di De Ketelaere ma non arriva mai. Perciò penso che abbia avuto tante occasioni, ogni volta c’è sempre una scusa. 35 milioni di euro sono tanti, in Italia consideriamoli come 80 in Inghilterra. Sancho l’anno scorso è stato pagato 80 milioni dallo United. Non ha fatto bene le prime 15 partite, fuori. Quest’anno sta trovando invece continuità in un modo diverso, con un allenatore diverso. Quindi magari va lasciato spazio a qualcun altro, come ad esempio Adli».