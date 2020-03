Begovic: «Partita difficile in circostanze difficili, dobbiamo migliorare»

Il portiere rossonero Asmir Begovic ha commentato sui social la sconfitta rimediata ieri dal Milan contro il Genoa

Una brutta sconfitta in una cornice surreale: nel recupero della ventiseiesima giornata ieri il Milan ha perso contro il Genoa per 2-1, in un San Siro deserto. Asmir Begovic, portiere rossonero ieri all’esordio da titolare con il Diavolo, ha commentato tramite un tweet la gara.

Queste le sue parole: «Una partita difficile per noi ieri in circostanze difficili ma dobbiamo migliorare. Onorato di aver fatto la mia 400esima presenza professionale ieri».