Bassetti: «Capienza stadi? Assurdità controproducente». Il virologo riguardo al Covid e alla riduzione del pubblico

Matteo Bassetti, primario di malattie infettive all’Ospedali San Martino di Genova, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sulla riduzione della capienza degli stadi e Covid. Le sue parole:

CAPIENZA STADI – «E’ un’assurdità controproducente. Assistiamo a un continuo crescere e decrescere, quando andrebbe mantenuta una percentuale in relazione allo stadio. Aprire San Siro per 5 mila persone è una presa in giro. Stiamo tornando indietro. Questa misura è un errore grave nei confronti della campagna vaccinale. Hai portato i tifosi a vaccinarsi, garantendogli il diritto di andare allo stadio, luogo sacro per loro. Adesso togliendo questa possibilità, si rischia di instillare in qualcuno che il vaccino non sia servito».

INGRESSO VACCINATI – «La capienza al 50% delle persone, tutti vaccinate con due o tre dosi non è minimamente un rischio. Bisognava chiudere gli impianti ai non vaccinati, ma non smettiamo di guardare cosa accade negli altri paesi. La Premier continua ad andare al 100%…»