Bartesaghi Milan, quale futuro se arriva Miranda? Il piano dei rossoneri

Il Milan riflette sul futuro di Davide Bartesaghi: cosa ne sarà di lui in caso di arrivo di Juan Miranda per fare il vice Theo Hernandez?

Il futuro di Davide Bartesaghi potrebbe essere lontano dal Milan. I rossoneri stanno intensificando il pressing su Juan Miranda del Betis, il quale potrebbe già arrivare a gennaio per fare il vice Theo Hernandez.

Come riferisce Sky Sport, in caso di arrivo del terzino spagnolo, il giovane classe 2005 andrebbe in prestito per giocare con continuità.