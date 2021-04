Bargiggia a MN24: «Superlega inevitabile per salvare i conti, non il calcio»

In esclusiva per Milan News 24, Paolo Bargiggia ha rilasciato qualche dichiarazione sulla Superlega. Ecco un’estratto dell’intervista

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per rispondere a qualche domanda sulla nuova Superlega Europea. Ecco un’estratto dell’intervista che uscirà questa sera alle 19:00: «La Superlega è inevitabile per salvare i conti di questi club, non per salvare il calcio. Poi il calcio negli ultimi decenni è sempre stato quanto di meno equo, democratico e solidale ci fosse. Io il fenomeno cerco di guardarlo senza fare ipocrisia, è inutile adesso gridare allo scandalo. Dov’era la gente quando nel calcio italiano non c’era un equa distribuzione dei diritti TV o quando i grandi club dopavano i bilanci con le plusvalenze.»

«I campionati nazionali sono stati in piccolo ciò che vuole essere la Superlega, ovvero una competizione antidemocratica dove vincevano sempre i più ricchi e quelli che si potevano permettere di sforare. Se i club di calcio fossero stati delle aziende avrebbero chiuso per bancarotta fraudolenta.»