Baresi ha ricevuto oggi il premio Liedholm: la motivazione con cui è stato premiato

Baresi ha ricevuto oggi il premio Liedholm: la motivazione con cui l’ex difensore è stato premiato

Franco Baresi ha ricevuto oggi a Cuccaro Monferrato il premio Niels Liedholm. Ecco la motivazione con cui l’ex difensore del Milan è stato premiato:

«Campione e capitano sul campo e sulle strade della vita, che nel corso della sua lunga carriera si contraddistinto non solo come leader di tutte le difese che ha guidato ma anche per la capacità di onorare con tenacia, fedeltà e grande attaccamento la maglia che ha indossato, diventando un esempio autentico di stile e lealtà».