Barcellona, pronto l’affondo per Lewandowski: i dettagli

Il Barcellona si prepara ad affondare il colpo per Robert Lewandowski. Blaugrana pronti a fare sul serio per la punta

Come riferito da Sport, la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Robert Lewandowski al Barcellona.

Ormai in rotta con il Bayern, il centravanti polacco spinge per vestire la maglia blaugrana, con gli spagnoli pronti ad arrivare fino a 40 milioni di euro di offerta. I bavaresi ne chiedono almeno 10 in più, ma il contratto con scadenza 2023 potrebbe risultare decisivo.