Barcellona Milan, Fonseca LANCIA Okafor e Adli: primi minuti stagionali anche per loro! I segnali di mercato dall’amichevole

Esordio anche per Okafor e Adli in Barcellona Milan. I due giocatori erano in tournée con i rossoneri dal primo giorno ma Fonseca non ci aveva mai puntato. Okafor arrivava dal deludente Europeo con la Svizzera in cui non ha mai esordito, Adli invece è stato messo sul mercato con offerte anche dall’Arabia.

Dopo a Leao, primi minuti stagioni anche per Okafor e Adli.