Barcellona Milan: CHANCE per Jovic, così si gioca il futuro in rossonero! Occhio alle possibili sorprese

Dentro o fuori. Stanotte (01:30 italiane) il Milan affronterà il Barcellona in amichevole. In tal senso le scelte di formazione di Fonseca potrebbero dire molto sul futuro di Jovic in rossonero.

Visto la cessione di Colombo e il ritorno in Italia di Nasti, ultimi due attaccanti titolari contro Manchester Ciy e Real Madrid, potrebbe esserci una chance per Jovic dal 1′. Occasione per il serbo per giocarsi le sue carte per la permanenza. Occhio però alle possibili sorprese con Okafor e Colombo che scalpitano.