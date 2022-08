Barcellona, ceduto il 25% di Barca Studios: arrivata la quarta leva

Nuova emergenza finanziaria per il Barcellona, costretto a cedere il 25% di Barca Studios, attivando così la quarta leva

Come riferito da Radio Barcelona, il Barcellona ha venduto il 25% di Barca Studios al gruppo GDA Luma in cambio di circa 100 milioni di euro. Attivata così la quarta leva per far fronte alla nuova emergenza finanziaria che ha colpito il club.

Possibile comunque che non basti nemmeno questo per far si che i nuovi acquisti possano essere aggiunti alle liste per l’iscrizione alla Liga. Con una riduzione degli stipendi pari a 30/40 milioni, però, dovrebbe arrivare il tanto atteso via libera.