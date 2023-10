Barbano analizza la sfida col Dortmund: «È il Milan degli eccessi e degli errori» . Le parole del giornalista sulla prestazione dei rossoneri

Alessandro Barbano ha analizzato sulle pagine del Corriere dello Sport il pareggio tra Borussia Dortmund e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il calcio verticale accende speranze, spreca energie e non rende ciò che promette. È il Milan degli eccessi e degli errori. L’unica squadra capace di giocare novanta minuti senza fare mai possesso palla. Perché chiunque prende la palla, la butta in avanti e inizia a correre. Piace? Tanto. Funziona? Poco. Perché è vero che con un’età media tra le più basse del campionato puoi anche permetterti di correre a perdifiato dall’inizio alla fine. Ma poi, quando sei in zona tiro, la nebbia ottenebra la visuale e tutto finisce in frittata».