Balotelli STRONCA Boban: Mi sta sul c***o, ma chi c*** sei?». L’attacco è CLAMOROSO

Balotelli STRONCA Boban: Mi sta sul co, ma chi c sei?». L’attacco è CLAMOROSO. Le parole dell’ex giocatore del Milan

Mario Balotelli, durante la trasmissione in onda su Twitch e Youtube Vox to Vox, ha attaccato l’attuale opinionista ex giocatore del Milan Boban. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Mi sta sul c***o. Boban ce l’ha un po’ con tutti. Dal modo di parlare sembra che lui sa tutto e gli altri sono tutti scemi. Non mi è piaciuto con Fonseca. Se lui ha un’idea, può dire: ‘mister, che dici se provavi a fare così’. Il modo in cui parla, come lo dice: ma chi c*** sei?».