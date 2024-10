Balotelli verso il ritorno in Serie A, arriva l’okay! Manca solo una cosa per chiudere

Balotelli, ex giocatore del Milan, è sempre più vicino al ritorno in Serie A in questa squadra. Le ultimissime notizie sul calcio

Mario Balotelli, ex calciatore del Milan, non è mai stato così vicino al ritorno in Serie A. Di seguito l’annuncio riportato da La Gazzetta dello Sport sul Genoa.

BALOTELLI – «Mario Balotelli in saldo. Secondo indiscrezioni attendibili, il Genoa avrebbe raggiunto l’accordo con l’attaccante svincolato, un’intesa a prezzi modici, per una cifra tra i 250mila e 300mila euro di ingaggio fino al 30 giugno, più bonus legati al rendimento e alla salvezza. Balo arriverebbe su richiesta di Alberto Gilardino, ma la panchina del Gila non è stabile, un’altra sconfitta rischia di spalancare le porte a un nuovo allenatore – in prima fila ci sarebbe l’argentino Jorge Sampaoli, ex c.t. del Cile e della Selección, seguace del Loco Bielsa – e servirà l’approvazione o meno del nuovo tecnico per l’operazione Balo».