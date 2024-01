Balotelli, l’agente rivela: «Per lui mi chiamano da ovunque, vuole tornare in Italia»

Enzo Raiola, l’agente di Mario Balotelli, è tornato a parlare del possibile futuro dell’ex Milan, il quale vorrebbe tornare in Italia

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso di Croquetas, Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, si è espresso così in merito al possibile futuro del proprio assistito. Il desiderio dell’ex Milan è quello di tornare a giocare in Italia.

LE PAROLE – «Per Mario mi chiamano da ovunque, Brasile, Argenitna, Cina, ma non dall’Italia. Siccome le ultime due esperienze non sono andate bene, ovvero quelle di Brescia e Monza, c’è un modo di pensare che siccome non è riuscito lì, fallirà ovunque».