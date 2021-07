Ballo Toure su Maignan: «Per me è come un fratello. Ve lo descrivo»

Ballo Toure ha parlato anche dell’amico e nuovo compagno di squadra al Milan Mike Maignan, ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Ballo Toure ha parlato anche dell’amico e nuovo compagno di squadra al Milan Mike Maignan, ecco le sue parole:

«Maignan è stato mio compagno di squadra sia al Psg che al Lille, è come un fratello per me ed è una persona molto determinata che ottiene sempre quello che vuole oltre ad essere un portiere molto forte».