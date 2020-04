Ballardini vuole fare le scarpe a Pioli? Sentite che ha detto

Davide Ballardini esprime una netta preferenza per il Milan e si candida: «Allenerei i rossoneri anche senza Ibra»

Intervistato da Tuttomercatoweb, Davide Ballardini, allenatore attualmente senza squadra, ha risposto ad una domanda relativa al suo futuro. Ecco le sue parole:

«Chi allenerei tra Milan e Fiorentina? Sono tutte e due grandi società. Me dovessi scegliere opterei per i rossoneri, di cui ho allenato anche le giovanili per tre anni. Mi piace lo stile della società, e sarei disposto a prendere le redini della squadra anche senza Ibrahimovic. Anzi, riprenderei Piatek che secondo me è un grande attaccante».