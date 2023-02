Bakayoko ha rifiutato l’Adana Demirspor? Il presidente nega tutto: le sue parole

Tiemoué Bakayoko è rimasto al Milan nell’ultima finestra di mercato: il presidente dell’Adana Demirspor spiega il mancato arrivo

Ai microfoni di calciomercato.com, il presidente dell’Adana Demirpsor ha spiegato così il mancato arrivo di Bakayoko, rimasto al Milan:

«È falso che Bakayoko abia rinunciato a a firmare dopo aver visto le nostre strutture. È andato negli uffici del Milan alle 2 del mattino per firmare. Mentre il Chelsea sta per rescindere il suo contratto e firmare con noi… non sappiamo cosa è accaduto lì, ma ha rinunciato a firmare».