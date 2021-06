Baiocchini: «Si complica la situazione Giroud, ecco perchè»

Baiocchini ha spiegato come al momento non ci siano grandi aperture dal Chelsea per Giroud: il Milan valuta altri profili

Baiocchini, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato delle dinamiche di mercato del Milan dopo l’operazione di Ibrahimovic:

«Ibrahimovic è stato operato oggi a Roma. Non è mai una buona notizia quando si opera un giocatore di 40 anni, ma è una buona notizia che sia andata bene e Ibra in due mesi tornerà in campo. Questo consentirà al Milan di stare un po’ più tranquillo sul mercato cercando, al momento, un solo attaccante; poi i rossoneri sanno benissimo che Ibra non potrà giocare 40 partite e quindi è possibile che gli attaccanti da cercare siano due: uno già pronto e uno più di prospettiva. Giroud a zero? Non ci sono al momento grandi aperture dal Chelsea e il Milan sta valutando altri profili; poi, se gli agenti lo liberano dal Chelsea allora a quel punto il Milan farebbe un passo per prenderlo. Sergio Ramos? Abbiamo verificato con il Milan: non risulta».